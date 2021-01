Lo que sabemos del nuevo programa de ayuda para la renta de California

Este viernes el gobernador de California firmó una ley que le da al estado $2.6 mil millones de dólares para ayudar a los californianos de bajos ingresos que tienen deudas de renta atrasadas tras haber sido afectados por la pandemia del coronavirus, la cual que ha infectado a más de 3 millones de personas en el estado.

De acuerdo al gobernador, además del importante presupuesto que tendrá su administración para pagar las deudas de los más necesitados gracias al AB 91, en el estado también se prohibieron los desalojos por impago de renta hasta el 30 de junio de este año.

Graciela can now focus on her family — not on the fear of eviction. pic.twitter.com/NrXqN0mpw4

Today, I signed #SB91 — extending our eviction moratorium and providing $2.6 BILLION to pay back rent.

Los $2.6 mil millones que recibirá el estado de fondos federales de emergencia para la pandemia, estarían destinados a ayudar a las personas de bajos ingresos en riesgo que tengan deuda de rentas atrasadas, la ayuda también puede ser solicitada por el propietario que acepte desestimar el 20% de la deuda de las rentas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

En palabras del gobernador Gavin Newsom, en el caso de que los propietarios de inmuebles no estén dispuestos a desestimar 20% de la deuda de sus inquilinos, los arrendatarios tendrían que comprometerse a asumir el 25% de la deuda.

Sin embargo, tanto inquilinos como propietarios tendrían que esperar hasta marzo para realizar sus solicitudes de ayuda.

CA's leading the nation with the strongest statewide eviction protections.

Today we signed #SB91 to extend CA's eviction moratorium through 6/30 and provide rent relief to low-income tenants & property owners struggling due to #COVID19. #CaliforniaForAll https://t.co/NMJaftClr7

