California es azotada por una fuerte lluvia que ha causado derrumbes, inundaciones y evacuaciones

Las estaciones del clima en California parecen ser cada vez más extremas y es que después de un año 2020 donde hubo más de 8,000 incendios forestales, el 2021 inició con dos tormentas seguidas que han puesto a los californianos bajo alerta nuevamente pero esta vez no es por el fuego, sino por el agua.

El río atmosférico que ha atravesado la costa oeste esta semana, ha causado estragos en el estado dorado principalmente en aquellas áreas donde hubo incendios recientemente, aunque en algunos casos los daños fueron más severos, como los deslaves en el condado de Monterrey, o el derrumbe que barrió un pedazo de la PCH, la hermosa carretera que atraviesa la costa californiana de norte a sur.

As of 7 am, photo by Heath Johnston, Rat Creek, MM 30 pic.twitter.com/pCMURkOibd — bigsurkate (@bigsurkate) January 29, 2021

De acuerdo a las autoridades del Distrito 5 del Departamento de Transporte del estado, las fuertes lluvias produjeron un derrumbe en la marcador de milla 30 de la Pacific Coast Highway 1, y aunque inicialmente solo habían caído algunos escombros y una pequeña parte de la vía, este viernes el terreno cedió dejando caer un gran pedazo de la estructura.

A mudslide damaged 20-25 homes just south of Salinas, CA. We’ll have the latest tonight on @ABCWorldNews pic.twitter.com/889KHSkMhB — Will Carr (@WillCarr) January 27, 2021

Por su parte, a pesar de que autoridades locales de ciertos condados habían emitido una alerta de evacuación, solo el condado de San Bernardino ejecutó dicha orden y ordenó la movilización preventiva de 8,000 personas que residen cerca de las zonas de dos grandes incendios de 2020: El Dorado Fire y el Apple Fire.

Las condiciones actuales

La oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), informó este viernes que las condiciones de lluvia se mantendrían a lo largo del día, sin embargo en otras áreas no es lluvia sino nieve, como en el tramo del Freeway 5 a la altura de Grapevine, en el en el cual la circulación ha sido intermitente por la presencia de nieve en el pavimento, la cual forzó la prohibición del paso por más de 24 horas.

I-5 is OPEN through the Grapevine & was open through the night. Caltrans District 7 Maintenance reports intermittent snow flurries, but no accumulation as of 7:45 a.m. Our crews will continue to monitor. https://t.co/cxZ0jVPIRf camera below shows I-5 at Grapevine Rd. at 7:48 a.m. pic.twitter.com/w0zs0i3T4y — Caltrans District 7 (@CaltransDist7) January 29, 2021

Así mismo, el Highway 395 permanece cerrado desde la State Route 203 hasta el límite territorial con el estado de Nevada, el distrito 9 de CalTrans aseguró que están trabajando para restablecer el paso.

U.S. Highway 395 is still closed from State Route 203 to the Nevada State Line. Caltrans crews have been working through the night and into the morning, continuing to clear snow from the road. They also managed to snap this frosty pic of downtown June Lake. 📸Credit: Joey Conti pic.twitter.com/2Zd9b6Iqz5 — Caltrans District 9 (@Caltrans9) January 29, 2021

Por su parte, el área montañosa de Los Angeles National Forest presenta condiciones extremas y su paso solo es permitido con el uso de cadenas en las llantas. De hecho, a inicios de esta semana 11 personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas en sus autos en medio de la montaña.