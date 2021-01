Tormenta en SoCal: Ordenan evacuación de más de 8,000 residentes del condado de San Bernardino

Más de 8,000 personas del condado de San Bernardino estaban bajo órdenes de evacuación el jueves cuando una gran tormenta invernal se abría paso hacia el sur de California, lo que provocó temores de flujos de escombros en las áreas de los incendios de El Dorado y Apple.

Las órdenes de evacuación por la tormenta afectan a residentes de las comunidades de Oak Glen, noreste de Yucaipa y Mountain Home Village.

Un jefe de división del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino, que vive en Oak Glen, dijo a ABC7 que le preocupaba que un canal de drenaje que pasa por debajo de un puente en Oak Glen Road se desborde el viernes por la mañana, inundando la carretera.

Las viviendas situadas junto a una curva cercana del canal podrían estar en riesgo.

Otra preocupación es que algunas colinas de la zona no tienen un historial de quemaduras registrado. Por lo tanto, los posibles deslizamientos de tierra y los flujos de escombros podrían ser los peores que se recuerden.

Update on the Rain: Main rain band moved out of San Luis Obispo Co, and is starting to advance into Ventura Co. The main rain band will reach L.A. Co tonight. Scattered showers will follow the rain band, with a slight chance of t-storms. Drive slowly & watch for flooding! #socal pic.twitter.com/fYVWIn3e5W

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 29, 2021