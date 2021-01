Bombazo en el béisbol: Arenado a Cardenales

Nolan Arenado, considerado el mejor tercera base, reforzará a los Cardenales de San Luis a partir de la temporada 2021 en busca de un campeonato de Serie Mundial tras ocho años con el equipo de los Rockies de Colorado.

Este viernes trascendió que los Rockies y Cardenales llegaron a un acuerdo para el fichaje de Nolan Arenado para la temporada 2021 de MLB.

El tercera base estaría iniciando un nuevo ciclo con un nuevo equipo en su búsqueda por lograr llegar y ganar un título de Serie Mundial.

El periodista Ken Rosenthal informó que Cardenales de San Luis ha adquirido a Nolan Arenado de Rockies de Colorado. El trato solamente se encuentra en aprobación de la MLB y de la Asociación de Peloteros.

BREAKING: @Ken_Rosenthal has the details of the deal that will reportedly send Nolan Arenado to St. Louis. pic.twitter.com/M8j0bQy4sL

— MLB Network (@MLBNetwork) January 30, 2021