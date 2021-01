Exestrella del béisbol echaba carreras con la millonaria mujer que mató a dos niños en exclusivo barrio de Los Ángeles

El caso de los dos niños fatalmente atropellados por una mujer en la exclusiva comunidad de Westlake Village, en el área de Los Ángeles, ha tomado un nuevo giro al informarse que un exjugador estrella del béisbol estuvo involucrado en la tragedia.

Scott Erickson, ganador de 142 juegos en 15 temporadas en las Ligas Mayores, ha sido acusado en conexión con el accidente del 29 de septiembre en las calles de Westlake Village.

#BREAKING : One person has died and one is in unknown condition after they were hit by a vehicle involved in a street race in the Westlake Village area. https://t.co/XwxssvNSUl pic.twitter.com/pf4SMZrvKM

Esa noche, Rebecca Grossman atropelló con su lujoso Mercedes-Benz a Mark y Jacob Iskander, de 11 y 9 años de edad, respectivamente, cuando los niños cruzaban por un paso peatonal en la intersección de Triunfo Canyon Road y Saddle Mountain. Los padres alcanzaron a resguardar a otros dos de sus hijos que no se habían alejado demasiado.

Se sospechaba entonces que Grossman, quien se dio a la fuga, estaba “echando carreras” con otro conductor.

The two victims in last night’s fatal traffic collision have been identified as Mark and Jacob Iskander. The older boy said to be a sixth-grader at Oaks Christian School. Rebecca Grossman, 57, of Hidden Valley was jailed on suspicion of vehicular manslaughter. pic.twitter.com/BHEcDoVPbd

— The Acorn (@acornnewspaper) October 1, 2020