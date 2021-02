Ariadne Díaz confiesa que se contagió de COVID-19 por segunda vez: “Me dio más fuerte”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ariadne Díaz se mantuvo alejada de las redes sociales durante varios días, por lo que a través de un video compartido recientemente confesó cuál fue la razón.

Por medio de una grabación publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana reveló que, por increíble que parezca, se contagió de Coronavirus por segunda ocasión.

“Se acuerdan que ya me había dado COVID, ¿verdad? y que me fue muy bien gracias a Dios y todas esas cosas, pues cómo pueden creer, porque yo no lo puedo creer, pero así fue, me volvió a dar. Entonces todos estos días estuve muy desaparecida porque andaba ocupada, leyendo y entreteniéndome de otras formas como para no estar pensando tanto en esas cosas, pero así es“, comentó la protagonista de telenovelas.

Y aunque por fortuna ya se encuentra fuera de peligro, detalló que esta ocasión el virus atacó a su cuerpo de una forma más agresiva, sin embargo, logró reponerse sin necesidad de acudir a un hospital.

“Tuve COVID otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien“, narró la actriz de 34 años, quien señaló que se siente muy afortunada, ya que, a pesar de haber lidiado con la enfermedad en dos ocasiones, siempre mantuvo buenos niveles de saturación de oxígeno.

Asimismo, compartió algunos síntomas que presentó durante su convalecencia:

“La segunda vez tuve un dolor de cuerpo nefasto y terrible, pero dentro de todo siempre estuve bien, entonces es algo que agradezco mucho, algo por lo que estoy muy agradecida con mi cuerpo, de estar bien, haberla librado, sentirme bien“, dijo en la grabación de poco más de un minuto en la que se le ve jugando con su pequeño hijo Diego.