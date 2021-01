Joe Biden presiona al Congreso para completar ayuda de $2,000 dólares por persona

El presidente Joe Biden presiona al Congreso para que complete el plan de ayuda económica que otorgaría en total $2,000 dólares por persona, lo que significa el envío de $1,400 dólares adicionales.

El mandatario publicó un par de tuits donde destaca que $600 dólares son insuficientes para las familias.

“$600 dólares simplemente no es suficiente cuando tienes que escoger entre pagar la renta y poner comida en la mesa”, tuiteó. “Por eso mi Plan de Rescate Estadounidense termina el trabajo de otorgar $2,000 a las personas que más lo necesitan”.

$600 is simply not enough when you have to choose between paying your rent and putting food on the table. That’s why my American Rescue Plan finishes the job of getting $2,000 to folks who need it most.

El demócrata continuó defendiendo su propuesta de la cual destacó otros beneficios, como el bono al seguro de desempleo.

“Millones de estadounidenses, por causas ajenas a ellos, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo y un sueldo”, dijo. “Mi Plan de Rescate Estadounidense extenderá el seguro de desempleo, asegurando que la gente pueda contar con los cheques en medio de esta crisis”.

Millions of Americans, through no fault of their own, have lost the dignity and respect that comes with a job and a paycheck. My American Rescue Plan will extend unemployment insurance, ensuring folks can count on the checks continuing to be there in the middle of this crisis.

— President Biden (@POTUS) January 31, 2021