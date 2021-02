Alexandria Ocasio-Cortez: “Soy una sobreviviente de agresión sexual”

La congresista demócrata estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez, declaró que es una sobreviviente de agresión sexual.

La política reveló su trauma cuando acusó a los republicanos que evaden su responsabilidad por los disturbios en el Capitolio del mes pasado, de usar “las tácticas de abusadores”.

“Soy una sobreviviente de agresión sexual”, dijo, luchando por contener las lágrimas. “Y esto no se lo he contado a mucha gente en mi vida”.

Ocasio-Cortez es una de las demócratas de más alto perfil en el Congreso.

La congresista, que se describe como socialista democrática y representa al distrito 14 en la ciudad de Nueva York, también es a menudo un objetivo de los conservadores.

En una transmisión en Instagram el lunes, la joven de 31 años reveló poco sobre su experiencia de agresión sexual, pero dijo: “Cuando pasamos por un trauma, el trauma se acumula entre unos y otros“.

Criticó a los republicanos conservadores, como el senador de Texas Ted Cruz, por negar lo que describió como su responsabilidad en el asalto al complejo del Capitolio, que dejó cinco muertos.

Después de que Cruz estuvo de acuerdo la semana pasada con Ocasio-Cortez sobre un asunto de política, ella arremetió: “Hiciste que casi me mataran hace tres semanas, así que no participes en esto”.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.

“I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU

— Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021