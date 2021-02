Aparece video del artero y fatal ataque a un anciano de 84 años que caminaba en San Francisco

Un hombre identificado como Antoine Watson, de 19 años, arremetió el jueves pasado contra un indefenso anciano de 84 años, quien tras ser golpeado y caer violentamente sobre el pavimento murió un par de días después en San Francisco.

El sospechoso ya fue arrestado, junto con una presunta cómplice por el incidente ocurrido en el barrio de Anza Vista. Se desconocen oficialmente las razones del artero ataque, el cual fue captado en video y obtenido por algunos medios de comunicación.

Se recomienda discreción al ver el video.

HORRIFYING: 84-year old man was assaulted at Anzavista & Fortuna Thurs & passed away yesterday. Nearby homeowner says she is scared to death.



Antoine Watson arrested assault w/deadly weapon & elder abuse. Maylasia Goo also arrested.



Call SFPD 575-4444 if you have more info. pic.twitter.com/4qKrMcAoaw

— Dion Lim (@DionLimTV) February 1, 2021