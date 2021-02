Matan a un agente del FBI y varios resultan heridos en tiroteo en Sunrise

Un agente del FBI ha muerto en un tiroteo esta madrugada y otros han resultado heridos mientras cumplían con una orden judicial en Sunrise, según dieron a conocer las autoridades.

El sospechoso al que iban a arrestar estaba implicado en un caso de pornografía infantil, pero no se han dado más detalles al respecto.

Los hechos ocurrieron sobre el área de 10100 Reflections Boulevard West, entre North Nob Hill y Hiatius Road mientras agentes del FBI y policías del Departamento de Policía de Sunrise y de Davie allanaban el vecindario.

BREAKING NEWS: An FBI agent is shot at while serving a warrant, and a massive police scene shuts down road, Sunrise police say https://t.co/0CSw4hMeal

Otisha Browning-Smith, portavoz del Departamento de Policía de Sunrise confirmó que un agente del FBI estaba ahí para cumplir con una orden judicial cuando empezaron los disparos.

De acuerdo a la versión oficial, el sospechoso se atrincheró en el interior de una casa. En pocos minutos empezaron los disparos y varias personas resultaron heridas.

#BREAKING : Shots fired in Sunrise as FBI attempted to execute a search warrant. Nob Hill Road is closed near NW 41 Street. pic.twitter.com/EPEevQ1q1e

El FBI, que también ha confirmado estos hechos, no ha dado más información al respecto.

Por el momento no se sabe quién era la persona a la que el FBI estaba buscando para arrestar ni qué fue lo que desencadenó el tiroteo en medio de la madrugada.

Here’s a look at the multi-agency scene in Sunrise. Nobb Hill Road shut down at NW 44th Street.

Sunrise PD confirms FBI agent shot while serving a warrant this morning. Spokesperson with the FBI told me there are injuries, but didn’t say how everyone’s doing. @CBSMiami pic.twitter.com/0DJWCS68Tp

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) February 2, 2021