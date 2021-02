Tiroteo deja 3 heridos en Miami Beach: la policía aún busca al sospechoso

La zona más turística de Miami Beach se está convirtiendo en la zona más peligrosa. De nuevo se registró un tiroteo en el que tres personas recibieron impactos de bala y resultaron heridas de diversa consideración.

Ahora la policía está buscando a una camioneta de color negro con la que, según explicaron algunos testigos, el autor huyó.

Last night’s triple shooting on Washington Avenue in South Beach was the third gun incident in three days in Miami Beach #BecauseMiami: https://t.co/rhWlyC2lhS pic.twitter.com/xr3VR5rjRi

— Billy Corben (@BillyCorben) February 1, 2021