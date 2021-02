Disparan a una mujer embarazada que iba en un vehículo en la autopista de Miami

Las autoridades están investigando un tiroteo que ocurrió la madrugada de este lunes en uno de los carriles de la autopista i-95 en Hallandale Beach, al norte de Miami.

La Patrulla de Carreteras de Florida explicó que un hombre de 31 años y una mujer embarazada de 30 viajaban en un Mercedes-Benz plateado al norte de Hallandale Beach Boulevard cuando les dispararon poco después de la 1am.

THIS JUST IN: Authorities are investigating a shooting that occurred early Monday morning in the northbound lanes of Interstate 95 in Hallandale Beach. https://t.co/7WqVHJgADt

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) February 1, 2021