Leo Messi será vecino de Maluma, Anuel y otros famosos en Miami

Es un rumor que cada vez toma más fuerza. El astro argentino podría hacer las maletas y trasladarse a Estados Unidos la próxima temporada, aunque fuentes de su entorno no lo han confirmado. Mientras tanto, parece que el actual jugador del FC Barcelona ya estaría preparando su aterrizaje en la ciudad del Sol.

Hace unos meses, algunos medios dieron a conocer que Leo Messi compró un apartamento por en la conocida milla de oro de la isla de Miami Beach. Se trataba del edificio “Porsche”, una construcción diseñada para que sus residentes puedan estacionar los vehículos en su propio apartamento.

Pero Messi no es el único famoso que vive en ese bloque de apartamentos. El deportista, que se habría mostrado muy interesado en formar parte de la nueva plantilla del Inter Miami de David Beckham, tendrá de vecinos a populares artistas como Maluma o Anuel.

El colombiano hace unos meses que vive en ese bloque de edificios, aunque se desconoce si vive de renta o si lo ha comprado. Por su parte, el puertorriqueño sí que compró una propiedad en ese lugar hace poco más de un año, casi al mismo tiempo que Leo Messi.

Esa zona es una de las preferidas de los ricos y famosos que quieren vivir tranquilamente sin el bullicio y las miradas en otras zonas de lujo como Star Island, conocida como la isla de los millonarios de Miami Beach.

Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, también se ha mudado a esa zona. De acuerdo a varios reportes, la mayor del clan habría rentado una propiedad en “Arte Surfside” por unos 40 mil dólares al mes mientras se construye su casa en la exclusiva isla de Indian Creek, donde compró una parcela al cantante Julio Iglesias.

