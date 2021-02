Muertes de latinos por coronavirus en Los Ángeles aumentaron 1,000% desde noviembre

Desde que se las autoridades de salud pública empezaron a recopilar datos acerca de la etnia de los pacientes infectados con COVID-19, se ha evidenciado que los latinos son los más afectados por la pandemia en el área de Los Ángeles y nuevos datos dan cuenta de ello.

De acuerdo a información revelada por el Dr. Muntu Davis, Oficial de Salud del condado de Los Ángeles durante una entrevista en el programa “GMA3: What You Need To Know”, las muertes de los latinos por coronavirus han aumentado 1,000% en desde el pasado mes de noviembre.

LA County Health Officer Dr. Muntu Davis breaks down COVID-19’s disproportional effect on the Latinx community, details vaccine rollout effort in hard-hit Southern California. #GMA3 #WYNTK pic.twitter.com/erVmjCH6MB

— GMA3: What You Need To Know (@ABCGMA3) February 2, 2021