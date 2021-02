JJ Macías y Antonio Briseño tuvieron una fuerte pelea en la derrota contra Juárez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ricardo Peláez aclaró hace unos días que Chivas no tiene problemas en el vestidor, sin embargo, rumores que demuestran lo contrario comienzan a salir a la luz.

Uno de estos señala que José Juan Macías y Antonio Briseño tuvieron un altercado en el partido contra Juárez, equipo que los derrotó en casa por 2-1.

De acuerdo a la información publicada por Milenio, el defensa reclamó a sus compañeros por uno de los goles de Bravos de Juárez.

Según la fuente, Briseño les exigió “poner más huevos y sentir la camiseta”, actitud que no fue del agrado del delantero formado en las Fuerzas Básicas de Chivas.

“Meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta”, habría sido la respuesta de JJ Macías a Briseño.

💣 La bomba de @jhernandez83 “Hay problemas en el vestidor de Chivas”. “JJ” Macías y el “Pollo Briseño discutieron tras el Guadalajara 🆚 Juárez 😱. pic.twitter.com/pgbDNw0zyc — W Deportes (@deportesWRADIO) February 4, 2021

