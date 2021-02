La FIFA se rinde ante Gignac y los Tigres por su pase a la semifinal en el Mundial de Clubes

La FIFA reconoció el gran trabajo de Tigres en su debut en el Mundial de Clubes y destacó la gran actuación que tuvo su delantero estrella, André-Pierre Gignac, quien marcó un doblete y metió a su equipo a la semifinal del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

“La leyenda de este hombre en este club es estratosférica. ¿Podrán André-Pierre Gignac y los Tigres terminar en Qatar 2020 como los reyes del Mundial de Clubes?”, publicó en inglés la cuenta oficial de la FIFA en Twitter, en un mensaje que acompañó con una imagen del delantero francés celebrando uno de sus goles.

🪐 The legend of this man at this club is stratospheric. Will Andre-Pierre Gignac and Tigres finish Qatar 2020 as #ClubWC kings? 👑

Gignac firmó los dos tantos con el que su equipo dio la voltereta y venció 2-1 a los “tigres coreanos” del Ulsan Hyundai en los cuartos de final del torneo que se celebra en Qatar.

La actuación del máximo anotador histórico de los felinos mexicanos le valió para obtener el reconocimiento del MVP del partido en su debut en un Mundial de Clubes.

El próximo compromiso del equipo mexicano será el domingo 7 de febrero contra el Palmeiras de Brasil.

🐯 @TigresOficial win 'The Clash of the Tigers'

✅ The @Concacaf champions are victorious in their first ever #ClubWC match

🔜 Next up? A mouthwatering semi-final 🆚 @Palmeiras on 7 Feb pic.twitter.com/BayISSuDez

— FIFA.com (@FIFAcom) February 4, 2021