Anciano que se quedó las esposas de un oficial de LAPD hace más de 60 años, las regresa con una conmovedora carta de disculpas

Un hombre de 74 años envío un peculiar paquete al Departamento de Policía de Los Ángeles que contenía una carta, $100 dólares y unas esposas que robó hace décadas y que decidió devolverlas al ser increpado por sus nietos acerca de dónde las consiguió.

“Soy un hombre de 74 años de Vista, California, pero crecí en Van Nuys”, inicia la carta de confesión del hombre del cual no se reveló la identidad pero que asegura que hace más de 60 años se quedó con las esposas de un policía de LAPD tras un altercado que se dio en aquel entonces en el restaurante Bob’s Big Boy ubicado en Sherman Way en el vecindario de Van Nuys.

“Durante un altercado con un delincuente, las esposas de un oficial se cayeron y desplazaron por el piso quedando cerca de mis pies. Yo las recogí y me las quedé”, aseguró el hombre en la carta en la cual confiesa haber sentido culpa durante años pero haber hecho nada para enmendarlo hasta ahora que sus nietos le preguntaron por ellas.

An envelope arrived at LAPD West Valley station. Inside a letter of apology, a $100 donation & a pair of handcuffs.

This was no ordinary letter. It was a life lesson over 60 years in the making, from a grandfather to his grandkids—that it’s never too late to do the right thing. pic.twitter.com/BVzYXb9qzL

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 4, 2021