Familiares y autoridades despiden con honores a la agente del FBI asesinada en Florida

MIAMI – Familia, autoridades y compañeros del FBI despidieron este sábado a Laura Schwartzenberger, uno de los dos agentes de la agencia federal que fueron asesinados el martes pasado en el sur de Florida, en un acto convocado en el estadio Hard Rock de Miami.

Al acto, que precede al que este domingo tendrá lugar en el mismo lugar en honor de Daniel Alfin, de 36 años, el otro agente muerto cuando iban a hacer un allanamiento en un caso de pornografía infantil, acudieron autoridades locales y federales.

The FBI has released photos of Special Agents Laura Schwartzenberger and Daniel Alfin, who were killed yesterday executing a search warrant in Sunrise, Florida. pic.twitter.com/HH5A3sZp8N

— Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) February 3, 2021