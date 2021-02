Madre hispana y su novio dejaron moribunda a su hija de 13 meses en Houston; iba toda golpeada y eventualmente murió

TEXAS – La madre de una niña de 13 meses, quien murió el viernes fue arrestada y se le entablaron cargos relacionados con la muerte de la pequeña, su novio también enfrenta cargos en el caso, según informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Fernanda Morales. La pequeña fue trasladada a la sala de emergencia de un hospital en Houston ubicado en el oeste de Condado Harris el jueves por la noche, según informó la Policía.

Al ser revisada la víctima mostraba severas señas de trauma en la cabeza no consistentes con la versión que la pareja les dio a las autoridades. La madre y el novio dijeron que la niña se había caído de una silla y pegado en la cabeza, per sus lesiones mostraban ser más severas al grado de que la pequeña murió poco después de sus lesiones en el hospital.

The parents of a 1-year old girl who died at a hospital have been arrested on suspicion of Injury to a Child. The child suffered multiple blunt force injuries. Mercy Morales (22) and her boyfriend Victor Almanza (18) are now in the county jail. #HouNews pic.twitter.com/CFTm1PGx9E

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 5, 2021