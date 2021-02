VIDEO: Ladrones asaltan a mano armada a familia que hacía compras en el centro de Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles ha divulgado un video que capturó un robo a mano armada ocurrido el jueves a plena luz del día en el centro de la ciudad.

En el video publicado por el LAPD se observa cuando dos de las cuatro personas que se encontraban en un auto Chrysler 300 color gris asaltan a un hombre y le despojan violentamente de sus pertenencias, mientras la esposa del hombre se alejaba con su niño de 2 años de la peligrosa escena en la intersección de la calle 7th y Hill Street.

On Feb 4 the victims were shopping in the DTLA area of 7th & Hill with their 2 yr old son when they were robbed. The male victim was pistol whipped & shot in the arm.

Suspect vehicle is a gray Chrysler 300 with “KEYES” paper plates.

Any info call Central Detectives 213-952-6985 pic.twitter.com/gxQz4rNEV2

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 6, 2021