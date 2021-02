Confirman que la cepa COVID-19 de Sur África ha contagiado por lo menos dos personas en Houston

TEXAS – La cepa COVID-19 de Sur África ha sido confirmada en el área de Houston luego de que las autoridades de la salud revelaron dos casos existentes de la variante que fue descubierta en el Reino Unido.

El Departamento de Salud de Houston dijo que los dos casos de la cepa del Reino Unido involucran a dos hombres, ambos entre sus 50 años. Uno de ellos viajó internacionalmente en diciembre y enero, mientras que el itinerario de viaje del otro individuo no ha sido del todo revelado. Uno de los pacientes se encuentra hospitalizado.

NEW: We are investigating #Houston's first two cases of the UK variant of #COVID19. This variant is circulating widely in the U.S. and it's no surprise it's in our city. This is a reminder that it's still vital to #MaskUp, #SocialDistance, #WashHands & #GetTested. #HouNews (1/3) pic.twitter.com/jkuarSZ9hU

— Houston Health Dept (@HoustonHealth) February 8, 2021