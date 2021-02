Sigue la Polémica: Tyrann Mathieu acusa Brady en twitt que luego borró, “Me dijo algo que no voy a repetir”

Tyrann Mathieu tuvo una acalorada discusión con Tom Brady durante el segundo cuarto del partido disputado en el Raymond James Stadium. Las cámaras mostraron a los dos jugadores en un enfrentamiento constante durante la primera mitad. El safety de los Kansas City Chiefs, acusó al quarterbcak de los Tampa Bay Buccaneers en un twitt que luego eliminó de haberle llamado algo que no va a repetir.

Mathieu incluso se encaró con Brady después de que éste diera un segundo pase de touchdown a Rob Gronkowski, el héroe de la ofensiva de los campeones del Super Bowl LV.

(1/2) I never bring up race or politics or anything like that but I think Tyrann Mathieu’s bold face lie needs to be addressed and he quite frankly needs to be cancelled.

This tweet is a blatant lie about Tom Brady’s character. TB12 was mic’d up the entire game (thank god) pic.twitter.com/6pZBUouOgM

— Jordan Moore (@iJordanMoore) February 8, 2021