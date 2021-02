La novia de Patrick Mahomes critica los tuits dedicados al quarterback durante el Super Bowl

Este domingo los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady obtuvieron una victoria aplastante ante los Kansas City Chiefs.

A lo largo del encuentro, las cuentas de Twitter de ESPN y SportsCenter fueron retransmitiendo los resultados de cada jugada en tiempo real por medio de fotografías que en varias ocasiones se centraron en las reacciones de decepción de Patrick Mahomes ante el desigual desempeño de su equipo y su eventual derrota.

Entre el público presente en el estadio Raymond James de Tampa se encontraba la actual prometida del quarterback, Brittany Matthews, que además de prestar atención al partido, iba comentándolo en su propia cuenta de la red social y monitoreando lo que tuiteaban otros usuarios.

A ella no se le pasó por alto la cobertura que estaban realizando los mencionados medios y no ha dudado en contraatacar para agradecerles con mucha ironía el apoyo que le han demostrado a “uno de los mejores jugadores de la liga”.

“Son todos una…”, ha añadido en respuesta a un primer plano de su pareja con cara de circunstancias junto a unos emojis de botes basura para dejar clara su opinión sobre dichas publicaciones. “Pero para mí, él tiene muy buen aspecto”, ha añadido junto a un emoji con ojos de corazón.

Y’all are 🗑🗑🗑 for this too, but he looks damn good to me😍🔥 https://t.co/e4YCpeoQo4

Patrick y Brittany son novios desde adolescentes, se comprometieron el año pasado y ahora están esperando su primer hijo en común.

“No ha acabado como queríamos, pero los 15 se dejaron la piel y siempre me sentiré orgullosa de él en todo lo que haga. Ahora, vamos a tener un bebé”, ha afirmado Brittany tras el final de la cita deportiva.

Not how we wanted it to end, but 15 played his heart out and I’m always and forever proud of him in everything he does! 🙏🏼❤️

Now let’s have a baby🤣

— Brittany Matthews (@brittanylynne8) February 8, 2021