Así fue el día que Gabriel Soto abandonó el programa “El Gordo y la Flaca”

Gabriel Soto e Irina Baeva actualmente son una de las parejas más populares del medio artístico, sin embargo cuando inició su relación las cosas eran muy diferentes, pues luego de que el actor protagonizara un mediático divorcio con Geraldine Bazán, se acusó a la rusa de haberse metido en la relación de su actual prometido, lo que provocó ataques tanto de los fans como de algunos medios.

Uno de los programas que con los que tuvieron roces fue El gordo y la flaca, pues Lili Estefan lanzó algunos comentarios acerca de la pareja, por ello cuando en agosto de 2019 Soto e Irina acudieron al programa para hablar sobre los proyectos del actor, hubo tensión en el foro y el actor sintió una actitud “hostil” que lo obligó a abandonar el show.

No entiendo por qué te fuiste Gabriel 🤷‍♀️ https://t.co/nwkBDklBdB — Lili Estefan (@LiliEstefan) August 1, 2019

Lo comentarios que los conductores hicieron antes de que apareciera su invitado no fueron tomados muy bien, pues durante la promoción de la obra del actor, Cleopatra Metió la Pata, se enfocaron en hacer bromas referentes a su noviazgo: “Irina Baeva metió la pata. ¡Mentira, fue Gabriel el que metió la pata”, dijo Raúl de Molina quien agregó: “Qué bueno que está en el carro camino a acá y no está oyendo el programa”.

En sus redes social el actor compartió su decisión con sus fans: “Mi gente que me esperaba en El Gordo y la Flaca, me vi obligado a no realizar la entrevista ya que desde mi llegada sus comentarios hostiles me parecieron fuera de lugar. Era para la promoción de mi obra de teatro, no de mi vida personal, de la cual hablan todos los días” explicó.

Luego de este incómodo episodio, los conductores explicaron que durante la entrevista iban a conversar sobre la obra de teatro del actor y de su relación con Irina, y no entendieron porqué abandonó el programa

