El espontáneo del Super Bowl planea comprar una jirafa con las ganancias de su apuesta

Yuri Andrade, el hombre que invadió el campo durante el Super Bowl LV y que ganó mucho dinero por apostar a que habría un “espontáneo” durante el juego, reveló lo que planea hacer con esas jugosas ganancias.

En entrevista con el canal WPEC-TV de la cadena CBS reveló que piensa comprar una jirafa con el dinero que ganó en las apuestas, que calculó en unos $374,000 dólares, aproximadamente.

De la misma manera, Yuri Andrade declaró que los 15 segundos que duró su carrera por el campo del estadio, donde los Tampa Bay Buccaneers derrotaron el pasado domingo a los Kansas City Chiefs por 31-9, fueron “el mayor subidón de adrenalina de su vida”.

Yuri Andrade claims he used a legitimate bookie in Las Vegas to make bets, and says he plans to pocket the money to buy a giraffe with his winnings.https://t.co/gfGw8M6I6f

— WPEC CBS12 News (@CBS12) February 9, 2021