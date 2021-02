Acusan de asesinato al hombre que mató a una persona e hirió a 4 en una clínica de Minnesota

El sospechoso del tiroteo del martes en una clínica de salud en Minnesota, que mató a una persona e hirió a otras cuatro fue acusado de asesinato, entre otros delitos, el jueves.

En una denuncia penal que detalla el espantoso ataque ocurrido en una clínica de la ciudad de Buffalo, al noroeste de Minneapolis, las autoridades dijeron que Gregory Ulrich, de 67 años, también detonó dos artefactos explosivos.

Ulrich fue acusado de asesinato en segundo grado, cuatro intentos de asesinato y una acusación por cada uso de un artefacto explosivo y por portar una pistola sin un permiso, reportó CBS News.

UPDATE: The suspect in a Buffalo health clinic shooting involving multiple victims has been identified as 67-year-old Gregory Ulrich of Buffalo. | https://t.co/TEXKKXe6OP pic.twitter.com/00niJ668Tu

