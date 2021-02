El gobernador de Texas dijo que relajaría restricciones a negocios; si las hospitalizaciones por COVID-19 siguen bajando

TEXAS – Durante una conferencia de prensa este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott dijo que en los próximos días estaría anunciando la posibilidad de relajar restricciones a negocios en Texas, siempre y cuando las hospitalizaciones por COVID-19 continúen su descendente tendencia.

Abbott se reunió con un grupo de empresarios para dialogar sobre el papel que tiene el estado con los negocios pequeños durante la pandemia.

Mientras que más texanos están siendo vacunados y las hospitalizaciones por COVD-19 han bajado a nivel estatal, Abbott planea relajar algunas restricciones a negocios si la positiva tendencia se mantiene.

“Sabemos que hay negocios que necesitan regresar al trabajo. Hay empleados que necesitan pagar sus pagos. Hay empleos que tienen que ser abiertos y esperamos que pronto puedan hacerlo. Ojalá que muy pronto se pueda comenzar la recuperación económica”, dijo Abbott.

