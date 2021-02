VIDEO: así murió el hispano José Albert Lizarraga García cuando estaba en custodia policial y gritaba que no podía respirar

El hispano José Albert Lizarraga García de Indio, California murió mientras estaba siendo arrestado por varios agentes de la Policía de la ciudad que lo sometieron físicamente contra el suelo, le pusieron una capucha en la cabeza e ignoraron sus quejas cuando aseguraba que no podía respirar.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero en el estacionamiento de una sucursal del supermercado Cardenas ubicado en la cuadra 82266 del Highway 111 en Indio, cuando varios agentes trataban de arrestarlo y el hombre colapsó debido a un aparente paro respiratorio.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se escucha como Lizarraga de 41 años le grita los oficiales que no puede respirar mientras varios de ellos se apoyaban sobre su espalda para tranquilizarlo y arrestarlo, al tiempo que le pusieron una capucha en el rostro para “proteger a los agentes” de infecciones riesgosas.

Según la versión de las autoridades, el departamento había recibido reportes de un hombre aparentemente bajo la influencia del alcohol o las drogas causando destrozos y actuando de forma extraña en las instalaciones del referido lugar.

La Policía aseguró en un comunicado que al llegar e intentar detenerlo, Lizárraga tenia una actitud violenta y tras intentar calmarlo sin éxito, varios agentes lo retuvieron físicamente, pero el hombre empezó a escupirlos y fue cuando decidieron ponerle una capucha especial. Pero lamentablemente Lizárraga colapso por un paro respiratorio y murió en el lugar. Su hija declaró a un medio local que no creía la versión de que su padre estaba bajo la influencia de alguna sustancia.

PRESS RELEASE – January 23, 2021 On behalf of Indio Police Chief Mike Washburn In-custody death investigation information and update. https://t.co/nIpk5N07lm pic.twitter.com/o0oSjqwSMJ

Y aunque la Policia de Indio asegura que el uso de estos artículos de protección no dificulta la capacidad de respirar y fue usado como precaución a la salud, la hija del hombre aseguró que le parecía ilógico el argumento cuando en el video se aprecia que varios agentes estaban sin mascarilla cuando estaban sometiéndolo por la espalda.

Los agentes de la Policía de Indio quedaron grabados cuando intentaban darle reanimación cardiopulmonar al hombre, sin embargo los esfuerzos fueron en vano y fue pronunciado muerto en la escena. El departamento también aseguró que publicará las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes más adelante porque ahora mismo son considerados evidencia en la investigación.

La familia, creó una campana de donaciones en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios de Lizarraga y así como los gastos legales, ya que planean demandar a la Policía por el caso del hispano.

De acuerdas con las autoridades de la Policía de la ciudad de Indio, varias agencias del condado de Riverside como detectives del Sheriff y procuradores de la Fiscalía, estuvieron en la escena para investigar el caso.

INFORMATIONAL UPDATE – Jan 22, 2021 8:45pm – Death Investigation

Indio Police Detectives, Riverside County Sheriff’s Department Central Homicide Unit and Riverside County District Attorney’s Office will remain on scene investigating as part of our standard procedures. pic.twitter.com/Kwbe8224zn

— Indio Police Dept (@Indiopd) January 23, 2021