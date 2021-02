Cadena de farmacias CVS empezará a administrar vacunas en California desde este viernes

La gran cadena de farmacias CVS anunció que tenía todo listo para iniciar la administración de vacunas del coronavirus en California desde este mismo viernes, aunque el proceso de reservación de citas ya está disponible en su sitio web.

De acuerdo con la cadena, actualmente tiene en su posesión 80,000 dosis de la vacuna del coronavirus listas para iniciar la vacunación bajo el programa impulsado por el gobierno de Joe Biden bajo el Federal Retail Pharmacy Program.

We’re now administering the COVID-19 vaccine in select store locations across multiple states. Appointments are limited. Review your state’s guidelines on eligibility and check for availability.

— CVS Pharmacy (@cvspharmacy) February 8, 2021