Californiano de 90 años pagó un anuncio de miles de dólares para quejarse de su servicio de AT&T

Un hombre de 90 años hizo que su mensaje analógico se convirtiera viral luego de que este pagara cerca de $10,000 dólares para publicar en el Wall Street Journal una carta dirigida a AT&T en la cual se quejaba de la velocidad de su servicio de internet.

Según el anciano, Aaron Epstein, la empresa de comunicaciones alardea de ser un líder en la industria, sin embargo, para la gente que vive en North Hollywood es una “tremenda decepción” por la pésima calidad del servicio.

Next-level customer complaint:

90-year-old Aaron Epstein, of Los Angeles, CA, got so mad about his shitty AT&T internet speed that he bought ad space in the @WSJ to publically call-out the company's CEO. It cost him $10,000. pic.twitter.com/A1aMJhh8qT

— Zachary Crockett (@zzcrockett) February 10, 2021