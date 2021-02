Las veces que Cardi B se ha dejado ver sin maquillaje

Cardi B es una de las figuras más polémicas de las redes sociales pues con su única forma de ser siempre demuestra que no le importa el qué dirán. Por ello es que en más de una ocasión se ha dejado ver sin maquillaje y no oculta lo bien que se siente al respecto.

En un reciente video compartido a través de su cuenta de Instagram, la rapera envió un poderoso mensaje a sus seguidores en donde les mostró cómo lucía al natural. “Veo que publican fotos mías y dicen ‘Miren a Cardi B sin maquillaje’ ¡Esta soy yo sin maquillaje!” dijo haciendo referencia a los medios que la capturan de infraganti. En su clip aseguró que sus discos no dejarán de venderse y no había nada que pudieran decir para hacerla sentir mal.

Luego de que su disco saliera, Cardi se posicionó como la número 1 en las principales plataformas de streaming, sin embargo su competencia la sigue muy de cerca. Por ello es que la rapera no dudó en hacer un video de agradecimiento para sus fans en donde se ve muy segura de sí misma y sin preocuparse por su falta de maquillaje. En el clip se deja ver con un conjunto pastel y su cabello peinado hacia atrás. Sus fans le dieron más de dos millones de likes por su publicación.

Si se pudiera describir a Cardi con una palabra sería “auténtica” y es que no solo ha mostrado su cara sin ningún producto de belleza, sino también ha enseñado cómo luce su pelo sin peinar. En un video compartido el año pasado enseña a sus seguidores el verdadero estilo de su cabellera y sus fans lo amaron. Cardi también ha compartido varios tips caseros para arreglar el cabello.

Ok so I woke up with last night make up on …THIS IS ME ! But I always been me !Since the beginning .#BAREFACE #NOMAKEUP eyebrows not done .I don’t care I never cared pic.twitter.com/7VlGxCdRX6

— iamcardib (@iamcardib) December 25, 2019