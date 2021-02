Ana Bárbara, Cardi B y otras famosas que han hecho el polémico “Silhouette Challenge”

Una nueva tendencia llegó a las redes sociales y cada vez está cobrando más fuerza, se trata del “Silhouette challenge” (El reto de la silueta) el cual consiste en mostrar un video al estilo “antes y después” mostrando la figura aparentemente desnuda con un filtro color rojo que solo deja ver la silueta de la persona. Ahora algunas celebridades se empiezan a apuntar en redes sociales sin embargo muchos ya empiezan a advertir sobre los peligros de este reto viral.

EJ Dickson, quien es periodista de la revista Rolling Stone, señaló en su cuenta de Twitter que encontró videos en Youtube donde había tutoriales para remover el filtro rojo, los cuales podían exponer a las personas que hagan sus clips sin ropa.

“Obviamente no los voy a enlazar, pero hay video en Youtube ofreciendo tutoriales de cómo “remover” el filtro del reto de TikTok, en donde las mujeres bailan parcialmente desnudas. Esto es una gran violación de consentimiento y Youtube debería removerlos ahora”, escribió.

Obviously not linking, but there are videos all over YouTube offering tutorials for how to "remove" the red filter for TikTok's Silhouette Challenge, in which women dance nude or partially nude in silhouette. This is a huge consent violation and @YouTube should remove them ASAP.

— Ej Dickson (@ejdickson) February 1, 2021