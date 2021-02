Megaiglesia evangélica de Los Ángeles da un paso atrás y pospone conferencia de 3,000 personas

Una enorme iglesia evangélica que desde el año pasado ha desafiado las órdenes de las autoridades de Los Ángeles al continuar operando sin ninguna restricción dentro de sus instalaciones, planeaba recibir a unas 3,000 personas para una conferencia internacional.

Este viernes, Grace Community Church, localizada en Sun Valley, ha dado un paso atrás al anunciar con tono beligerante que el evento ha sido pospuesto ante la presión pública por el riesgo de brotes de COVID-19.

La conferencia “Shepherds” estaba programada del 3 al 5 de marzo en el campus localizado sobre Roscoe Blvd., en una de las zonas más castigadas por el coronavirus. El noreste del Valle de San Fernando es predominantemente hispano.

ANNOUNCEMENT: In light of our ongoing litigation and recent threats from the County of Los Angeles and the State of California, we have decided that the most prudent course of action at this time is to postpone the Shepherd's Conference. — Grace Church (@GraceComChurch) February 12, 2021

“A la luz de nuestro litigio en curso y las amenazas recientes del Condado de Los Ángeles y el estado de California, hemos decidido que el curso de acción más prudente es posponer la Conferencia Shepherds”, dijo el comunicado.

“Estaremos deponiendo a los funcionarios clave de salud y del condado y les requeriremos responder bajo juramento por sus opresivas acciones”, agregó la iglesia.

El líder de Grace, el pastor John MacArthur, ha afirmado en sus servicios religiosos que el COVID-19 no existe, que no hay pandemia y que no es necesario el distanciamiento físico. También ha mentido al decir que no ha habido brotes de COVID-19 en la iglesia.

Mientras tanto, el pastor ha sido objeto de cuestionamientos tras publicarse que gana anualmente arriba de $500,000 dólares, en completa contradicción con su doctrina.

@Phil_Johnson_ "Official denies John MacArthur makes more than $500K a year from Grace to You" However, his lifestyle (and his family's lifestyle) causes one to wonder where he gets the money. https://t.co/8dJGPqZMWz — Dee Parsons (@wartwatch) February 11, 2021

En agosto, un juez falló en favor de la iglesia para poder seguir ofreciendo servicios en su interior para decepción de las autoridades.

Hace unos días, la Suprema Corte falló en contra del estado de California, que prohibía la celebración de servicios religiosos en interiores. Pero la conferencia planeada no es considerada un servicio religioso.