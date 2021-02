Mujer que insultó a Rafael Nadal revela que no estaba borracha y critica la seguridad del Abierto de Australia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La mujer australiana que insultó a Rafa Nadal mostrándole el dedo medio dice que no estaba borracha y defendió su escandaloso comportamiento diciendo que el español “es aburrido”.

La ruidosa mujer de Sydney, que se ha identificado solo como Lisa, también admitió que su familia quedó “avergonzada” por el incidente, que se ha difundido en todo el mundo y se ha viralizado en las redes sociales.

El jueves, Nadal fue víctima de los gritos de una fanática cuando venció al estadounidense Michael Mmoh en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Nadal bromeó diciendo que ella podría haberse entregado a “demasiada ginebra o tequila” antes de que comenzara el partido.

“Lisa”, una autodenominada “aficionada al tenis”, dijo al programa de radio australiano 3AW News Talks: “No bebía ginebra ni tequila. Tomé una (bebida) en el tenis, una copa de champán. Estuve allí unas horas. El alcohol hace que uno se vuelva menos inhibido, pero yo soy así de todos modos para las personas que me conocen”.

La mujer fue escoltada de inmediato para que dejara el Rod Laver Arena por guardias de seguridad y ella bromeó sobre que podría tener que usar un disfraz a su regreso a Melbourne Park la próxima vez.

“Ciertamente no soy una fanática de Nadal. Creo que es increíblemente aburrido y pasa por todos esos rituales del TOC todo el tiempo.

“La única razón por la que estaba feliz de estar en el partido era porque tenía una entrada para ver el partido femenino anterior. Me quedé para ver al aburrido Nadal. Al parecer, las fotos mías se han vuelto virales, lo que refleja lo increíblemente aburridas que son sus partidos. ¿Por qué querrías concentrarte en un espectador?

“Es un poco vergonzoso. No tenía idea de cuándo me desperté esta mañana. Recibí mensajes, llamadas telefónicas de todo tipo de personas diferentes. Así que tuve que verlo en la televisión. Probablemente no sea un gran look para mí, pero ¿qué puedo hacer? Lo hecho, hecho está”.

Atentos al gesto de la espectadora hacia Rafael Nadal en el #AusOpen. La reacción de Rafa fue maravillosa. pic.twitter.com/jcCWUFCN16 — Tenis Zone (@TenisZoneOk) February 11, 2021

“Mi familia no estaba muy feliz. Mi hija no estaba muy feliz porque yo soy tan ‘vergonzosa’. Acabo de gritar ‘supere sus rituales de TOC’ mientras él estaba sirviendo.

“Iba por el otro chico como tantas otras personas iban por Nadal. Sentí pena por el estadounidense. La seguridad fue muy grosera. Dijeron: “Bien, tienes que irte”.

“Dije ¿por qué? Soy un espectador He pagado mis entradas. ¿Por qué no se me permite hablar un poco?”

“Soy un aficionado al tenis, vengo a Melbourne todos los años, estoy muy contenta de que se haya celebrado este año”.