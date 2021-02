Conductor intoxicado mata a un joven policía de Dallas que estaba por convertirse en padre

La Policía de Dallas está de luto por la muerte de uno de sus oficiales la madrugada del sábado tras ser la víctima de un choque causado por un conductor intoxicado.

Aproximadamente a las 1:25 am, el oficial Mitchell Penton, de 32 años de edad, se encontraba asegurando la escena de un incidente sobre el Highway 75 (North Central Expressway cerca de Walnut Hill Lane) al norte de Dallas cuando un vehículo que era conducido a exceso de velocidad se impactó con su patrulla estacionada.

El auto del oficial, que según el Departamento de Policía de Dallas tenía sus luces de alerta encendidas, luego arrolló fatalmente al policía.

Officer Mitchell Penton, #11654, your sacrifice and dedication will never be forgotten. May you Rest In Peace. @DPDChiefGarcia pic.twitter.com/WnM2tPth3v

Penton, quien empezó a trabajar en la Policía de Dallas en febrero de 2019, fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. Se informó que la esposa de Penton está embarazada del primer hijo de la pareja.

El conductor intoxicado fue arrestado e identificado como Phillip Mabry, de 32 años. Una mujer que se encontraba en el vehículo, un Kia Forte color negro, fue llevada a un hospital para ser atendida de lesiones.

Tragic night for us. This, a small sign of respect and admiration for a fallen brother and his family. Thank you to all Fire/EMS and to Baylor Medical Center for your tireless efforts. Rest easy, hero. We’ll take it from here. pic.twitter.com/Dxu0AO06a8

— Eddie Garcia (@DPDChiefGarcia) February 13, 2021