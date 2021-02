Patrullero y conductor de grúa, entre las víctimas de un accidente sobre el Freeway 10 en Los Ángeles

Un peligroso accidente vehicular ocurrido sobre el Freeway 10 en Los Ángeles causó lesiones a un oficial del California Highway Patrol (CHP) y a un conductor de grúa, quienes estaban en el lugar trabajando por un incidente previo. El Departamento de Bomberos dijo que hay tres personas con lesiones serias.

Alrededor de las 10:38 am, un Nissan Altima que era conducido por el carril izquierdo del Freeway 10 en dirección oeste, cerca de la salida a Normandie Avenue en la zona del centro de Los Ángeles, impactó con la motocicleta del oficial, que estaba estacionada sobre el acotamiento.

La motocicleta luego golpeó al agente del CHP y al conductor de la grúa. El auto después se estrelló con un Prius que estaba descompuesto por el accidente original.

CHP motorcycle officer, 2 others hurt in violent crash on 10 Freeway in Harvard Heights, LAFD says; several lanes closed#motorcycleofficer #violentcrash #California #LosAngeles #LosAngelesFireDepartment #hospital #Klowa #Klowa pic.twitter.com/0XO9g1F0KA

