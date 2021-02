Irina Baeva pide a sus seguidores remedios caseros porque está enferma y aclara: “No es COVID”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Irina Baeva está sufriendo un ligero resfriado, por lo que utilizó sus redes sociales para intercambiar algunos remedios caseros con sus seguidores.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de origen ruso pidió a sus fanáticos algunos consejos para disminuir los síntomas de un resfriado. Eso sí, antes de revelar que no la está pasando muy bien, aseguró que solo tiene congestión nasal y que por fortuna no tiene COVID-19.

“Yo ando un poquito enfermita, no es COVID, me acabo de hacer la prueba entonces no, es como un resfriado, pero sobre todo para la congestión de la nariz si alguien tiene un remedio casero o algo que les funcione porque de verdad que es una cosa terrible de que no puedo ni respirar, pero los remedios de la farmacia siento que no sirven de nada“, se escucha decir a la actriz en la publicación.

Asimismo, decidió compartir con sus fanáticos una receta que ponía en práctica cuando vivía en Rusia, la cual le ayudaba a sentirse mejor.

“Yo les voy a platicar uno que lo hacía mucho mi madrina. Pones a hervir un huevo con cascara y todo y una vez que ya está hecho lo envuelves en una toalla y lo pones aquí justo en la nariz para que se destape y ya te sientas mejor“, agregó la novia de Gabriel Soto.