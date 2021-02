Vicente Fernández Jr. le pide a Lupita Castro que denuncie a su padre ante las autoridades, no en redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos días, Lupita Castro reveló en el programa ‘Chisme en Vivo’ conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, que Vicente Fernández la violó cuando ella era menor de edad, luego de que el cantante le dio una bebida que le provocó mareos.

“Abusó sexualmente de mí. A los 17 años, era menor de edad y era virgen“, reveló la cantante de origen mexicano y que actualmente radica en Estados Unidos.

Ante los cuestionamientos, aseguró que conoció al intérprete de “Mujeres Divinas” durante un programa de ‘Siempre en Domingo’, y poco después de entrar a trabajar con él, con permiso de sus padres porque era menor de edad, lo acompañó a una gira, en donde fue abusada sexualmente.

“Fue en San Luis Potosí, me invitó a cenar y me dijo quieres una bebida, después yo me sentí mareada. Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte…’Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeó, pero como yo estaba muy mareada, la verdad me dio temor’, ‘Yo le dije, no, no y no’ y lo hizo. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe“, reveló Lupita Castro.

Tras el escándalo, Vicente Fernández Jr. vuelve a dar la cara por su padre y le pide a la cantante que si es verdad lo que reveló días antes, deje de darle promoción al libro que lanzará y mejor denuncie a su padre ante las leyes, no con los medios de comunicación o por medio de las redes sociales.

A través del programa de radio ‘Todo para la mujer’, el hijo de “El Charro de Huentitán” se expresó por primera vez al respecto de las acusaciones que nuevamente ponen a su padre en el ojo del huracán.

“Me dijo que él ya no va a dar declaraciones, que todo se tiene que emitir de manera directa en los juzgados y que si esta cantante lo único que podría decir, y no de manera pública, es que vaya e interponga su denuncia ante una autoridad judicial“, sentenció el hermano mayor de Alejandro Fernández.

Mientras que en el programa ‘Un Nuevo Día’, destacó el ejemplo que su padre le ha dado a toda la familia al reconocer públicamente un error y disculparse.

“No tengo ninguna información de eso, no hemos tenido tiempo, pero mira la gente habla porque sí, porque no y porque también. Lo importante es el ejemplo que nos puso mi padre, nosotros como familia y la atención que le dio a todo su público. Mi padre ha dado ejemplo a nosotros como familia al reconocer un error, pedir una disculpa pública, así como en los medios de comunicación, a todo su público y el que reconoce sus errores es una persona grande y seguirá siendo grande“, haciendo referencia a la entrevista otorgada hace algunos días a la periodista Mara Patricia Castañeda.