Houston, Dallas y San Antonio a quedarse en casa: casi todo Texas en la mira de tormenta invernal “histórica”

TEXAS – Este sábado supermercados y ferreterías alrededor de Houston se encontraban repletas de personas buscando conseguir materiales y equipo de cara a la tormenta invernal que ha sido pronosticada para azotar la zona este domingo por la noche, pero en realidad es todo el estado que se encuentra bajo alerta.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de tormenta invernal para el área de Houston desde el 14 de febrero a las 3 p.m. y hasta el lunes 15, a las 6 p.m., cuando se espera que el tiempo invernal entre en la zona con frío extremo y posible nieve, aguanieve y lluvia helada.

No solamente el área de Houston se encuentra en alerta. Las autoridades locales de distintos municipios alrededor del estado han emitido sus propias advertencias de clima adverso.

The next week will live on in Texas history as one of our most active and coldest winter weather stretches in several decades.

We've got a very detailed forecast over on the Texas Weather Blog: https://t.co/MbYgp6smRU #txwx

— Texas Storm Chasers (@TxStormChasers) February 12, 2021