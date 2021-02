Amarillo y todo el “Mango de Texas” registran las temperaturas más bajas por la tormenta invernal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En plena tormenta invernal, que ha traído condiciones infrahumanas, muerte y millones de personas sin energía al estado de Texas, en ninguna región se siente más frío que en el llamado “Mango de Texas” (Texas Panhandle).

El “Mango de Texas” es la parte del estado que se encuentra entre New Mexico y Oklahoma. En Amarillo, la ciudad más grande de la región, la temperatura este martes oscilaba entre los 12 grados Fahrenheit (-11 Centígrados) y los 3 grados (-16 C).

Pero con el factor de congelación el clima ha sido increíblemente frío en la zona, con algunas poblaciones llegando incluso al doble dígito Fahrenheit bajo cero.

It's another frigid night across the Panhandles! Temperatures are below zero across much of the area. Stay warm and conserve energy at all costs. @abc7amarillo #okwx #txwx #phwx #nmwx pic.twitter.com/W1CHq3Z0xt — Joe Puma (@joepumawx) February 16, 2021

Más de 35,000 clientes de la empresa de energía Xcel Energy se encontraban sin servicio esta martes, un día después de que la empresa declarara una emergencia, por lo que realizaba apagones controlados para evitar el colapso general del sistema.

La situación es similar en toda la región, incluyendo el noreste de New Mexico y el estado de Oklahoma.

Our old record of -6° for Amarillo was set back in 1895. It had a good 125 year run, but it's time has come to retire. 2021 will take it's place. We are at -7° right now in Amarillo. More snow is on the way for some by Wednesday. @ABC7Amarillo @StormSearch7 #txwx #recordlows pic.twitter.com/oe84GCdmm9 — Corbin Voges ABC 7 (@CorbinVogesWX) February 15, 2021

Para este miércoles se pronostican una máxima de 22 grados Fahrenheit y una mínima de 5, es decir, -6 y -15 grados Centígrados. El clima mejorará el jueves, aunque con temperaturas todavía bajo el nivel de congelación.

Por otra parte, en la ciudad de Tyler, al este de Dallas, se registró un récord de frío al bajar el termómetro a -6 grados Fahrenheit (-21 C). Las condiciones han hecho que el presidente Joe Biden haga una declaración de emergencia.

Very rarely can you make a cloud with boiling water in Texas, but you can this morning in Amarillo! #txwx #yellowcity #phwx @ABC7Amarillo @StormSearch7 pic.twitter.com/1kJxjYMLY6 — Corbin Voges ABC 7 (@CorbinVogesWX) February 15, 2021

