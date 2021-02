Ana Patricia Gámez contesta si volverá a ‘Despierta América’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Lo que me proponen yo me aviento, no le digo no a nada”… Así de franca Ana Patricia Gámez habla como su nuevo emprendimiento, un podcast llamado ‘Sin Filtro’, en donde no le escapa a ningún tema, y es más ella que nunca.

“A veces uno se detiene a ver cómo dice las cosas, porque piensas que la van a juzgar, aquí soy yo, con la voz chillona como la he tenido toda mi vida, hablando norteña con mi acento mexicano”, dice orgullosa Ana Patricia que, además de su felicidad por conducir ‘Enamorándonos’, todas las noches en UniMás, encontró un espacio que le permite ser.

En exclusiva hablamos con Ana Patricia vía zoom, en donde entramos a la intimidad de su hogar y hasta presenciamos cómo Gael la busca cada tarde cuando termina de hacer su siesta.

“Soy más valiente de lo que ya sabía que era, porque no es fácil hablar 25 a 30 minutos, el primer tema lo escribí todo, no se cuántas páginas hice, ya para los próximos fue una conversación”, nos confiesa Anita, quien asegura que hasta tocará temas tan íntimos como los cuidados que tendrán con su esposo para no tener más bebés.

Ana asegura que ser emprendedora, como está de moda hoy, no le vino ni con la madurez y menos con la fama, que desde que tiene uso de razón todo lo que veía lo vendía.

“Yo soy emprendedora desde niña, vendía absolutamente todo… Ayudaba a mi abuela a hacer galletas, me las llevaba a la escuela y las vendía… Tamales, naranjitas que mi papá tenía, a mí nunca me ha dado vergüenza vender. Yo se que muchas personas pueden tener ingresos, y doy esos consejos en el podcast”, nos cuenta.

Y parece que su autenticidad, la curiosidad y los temas que trata en ‘Sin Filtro’ hiciera que se convirtiera rápidamente en un éxito, alcanzando posiciones altas en los rankings más importantes.

“La verdad es que el corazón se me infló y lloré de la emoción, porque justo fue cuando mi papá cumplía 7 meses de fallecido, y a él le encantaba verme brillar, le encantaba que cumpliera mis sueños… Feliz porque el público me está apoyando en este nuevo proyecto, como en cada una de las cosas que hago”.

Y justamente hablando de su papá, quien falleció a mediados del 2020 luego de batallar contra el cáncer, Ana Patricia asegura que desde que no está físicamente, su vida ha tenido una lluvia de bendiciones que no duda que vengan del hombre que le dio la vida.

“Mi papá murió a mediados del años pasado, y desde ese entonces he tenido una lluvia de bendiciones en el trabajo, en los negocios, en las ganancias, con mis hijos, con mi familia, como no tienes una idea. El año pasado fue muy difícil para todas las personas, para mí fue uno de los mejores, sí con la pérdida enorme de él, pero se que está conmigo y moviendo sus contactos porque es súper amiguero, se le llenaba la boca cuando hablaba de mí, por eso yo lucho por ser mejor persona”, dice Anita y se emociona.

La presentadora mexicana quiere dejar huella por donde pase, ya sea en la tele, en los negocios, con los suyos, en los fans, y justamente estos últimos fueron los que se lanzaron a pedir su regreso a ‘Despierta América’ en una encuesta que hizo el show en sus redes sociales sobre qué les gustaría.

Pero, ¿Anita estaría dispuesta a volver al show que le dio tantas satisfacciones?

“Voy a regresar a ‘Despierta América’ pero en modo visita… El ciclo lo cerré cuando decidí emprender este proyecto con ‘Enamorándonos’, porque ya necesitaba hacer otra cosa… Madrugar y levantarme a las 4 de la mañana, ya es suficiente, aprendí muchísimo y el hecho de volver no se daría”, dice tajante.

‘Sin Filtro’, el podcast de Ana Patricia Gámez, lo puedes escuchar gratis en todas las plataformas digitales.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: