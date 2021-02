ERCOT subirá los precios de la electricidad en Texas a pesar de los apagones; culpa a la tormenta invernal

TEXAS – Con casi cuatro millones de texanos que se quedaron sin electricidad por los efectos de la tormenta invernal, la demanda por energía eléctrica se encuentra históricamente alta.

La demanda ha excedido el suministro que el estado tiene para ofrecer, y como resultado la Comisión de Utilidades Públicas de Texas realizó una reunión emergente este lunes donde oficiales introdujeron una orden que ajustaría los precios de la energía, según reportó KVUE en Austin.

UDPATE: @ERCOT_ISO will now update energy prices to reflect the demand.

In emergency meeting, @PUCTX said “energy prices should reflect scarcity of the supply, the market price for the energy needed to serve load being shed in the face of scarcity should also be at its highest" pic.twitter.com/Dphmkt2L1t

