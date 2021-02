“Inaceptable”: Gobernador de Texas revienta a la autoridad de energía por apagones en plena tormenta invernal

Mientras las autoridades de energía eléctrica de Texas no encuentran buenas explicaciones respecto a los devastadores cortes de energía en plena tormenta invernal, el gobernador del estado ha enfurecido y ordenado una investigación.

El Concejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) maneja el flujo de energía eléctrica de 26 millones de clientes en el estado, es decir, cerca del 90% de la población de Texas. Al medio día del martes, en plena helada por la tormenta invernal, se estimada que unos 4.4 millones de clientes no tenían luz.

“El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) ha sido todo menos fiable en las últimas 48 horas. Demasiados texanos se encuentran sin electricidad ni calefacción en sus hogares mientras nuestro estado encara temperaturas heladas y clima invernal severo. Esto es inaceptable”, dijo Abbott en un comunicado.

We are ordering an investigation into ERCOT and immediate transparency by ERCOT. pic.twitter.com/Mt2GPlaFuE

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 16, 2021