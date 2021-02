Conoce a los hombres en la vida de Rihanna

Rihanna recientemente rompió la red con una fotografía en topless que no dejó nada a la imaginación, lo que fue prueba de que la increíble belleza que siempre ha presumido. Con el paso del tiempo la cantante ha estado involucrada sentimentalmente con algunas personalidades del medio y si no recuerdas quiénes son, aquí te dejamos la lista.

Su relación más mediática y tormentosa. La cantante fue víctima de violencia física y verbal en el 2009, lo que la marcó de por vida. A pesar de todo lo que pasó, ella confesó el año pasado que sigue manteniendo contacto con él y aseguró que no fue nada fácil pasar por aquello.

Un romance fallido que al día de hoy sigue cautivando a los fans. Y es que ambos parecían ser el uno para el otro pero al final las cosas no funcionaron. Incluso se dice que él fue el motivo por el que Rihanna y JLo cortaron relación.

Matt Kemp went from being a perennial MVP candidate dating Rihanna to coming off the bench for a 4th place Colorado Rockies team. #ToughTickets pic.twitter.com/P1ebENZjeL

