Nueva tormenta invernal pone en alerta a Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que “una tormenta invernal masiva” que cruza el Valle del Ohio hacia el nordeste acarrea nieve, heladas, lluvias heladas por las cuales pueden esperarse trastornos en los viajes y apagones.

“Otra tormenta invernal llegará a la región sur central con otra ronda de nieve y hielo“, agregó el informe. “El aire ártico con temperaturas de congelamiento y peligrosos vendavales fríos persistirá sobre un tercio de la región central durante esta semana”.

Estas tormentas han causado registros de temperaturas bajas sin precedentes en cientos de sitios de Estados Unidos, y muchas ciudades han tenido las temperaturas más frías en décadas.

“Otra gran tormenta invernal para las llanuras centro-sur hasta el Atlántico medio hasta el viernes. Nevadas de 4 “+ desde Oklahoma hasta el Atlántico Medio, con un potencial de 8” + en Pennsylvania. También es probable que haya lluvias heladas significativas desde Texas hasta Tennessee y desde Carolina del Norte hasta Virginia”, se lee en uno de los tuits de la cuenta del NWS.

Another major winter storm for the South-Central Plains to the Mid-Atlantic through Friday. Snowfall of 4"+ from Oklahoma to the Mid-Atlantic, with potential 8"+ in Pennsylvania. Significant freezing rain is also likely from Texas to Tennessee and North Carolina to Virginia. pic.twitter.com/NV6vDh1hrX

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 16, 2021