La administración de Biden está dispuesta a reanudar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán

La Administración Biden dijo el jueves que Estados Unidos está dispuesto a sentarse a conversar con Teherán y otros signatarios del acuerdo nuclear con Irán, antes de que cualquiera de las partes haya tomado medidas tangibles para salvar o volver al cumplimiento del acuerdo, un importante paso de diplomacia que puede permitir restaurar acuerdos que se lograron por gobiernos anteriores, y que Donald Trump decidió terminar en 2018.

“Estados Unidos aceptaría una invitación del Alto Representante de la Unión Europea para asistir a una reunión del P5 + 1 e Irán para discutir una forma diplomática de avanzar en el programa nuclear de Irán”, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

El P5 + 1 se refiere a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: -China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos – y Alemania.

Es un movimiento del gobierno de Estados Unidos para sentar las bases para la diplomacia que eventualmente podría romper el estancamiento actual entre Washington y Teherán, quienes han insistido en que el otro debe actuar primero, reportó CNN.

Los funcionarios de Estados Unidos enfatizaron que su disposición a sentarse con otros socios y con Irán no es una concesión o incluso el comienzo de conversaciones nucleares, sino que es simplemente el primer paso diplomático para descubrir cómo comenzar a discutir cuestiones de fondo.

“Hasta que no nos sentemos y hablemos, no va a pasar nada. No significa que cuando nos sentemos y hablemos vamos a tener éxito, pero sabemos que si no damos ese paso, la situación es simplemente va a ir de mal en peor”, dijo el primer alto funcionario del Departamento de Estado. “Es un paso significativo, pero reconocemos que es solo uno de los muchos que habrá que tomar por todos lados”.

La oferta coincidió con un tuit del subsecretario general de Asuntos Políticos de la UE, Enrique Mora, quien dijo que el acuerdo se encuentra en “un momento crítico” y que estaba dispuesto a invitar a todos los participantes del acuerdo a “una reunión informal”. reunión para discutir el camino a seguir”.

The #JCPOA at a critical moment. Intense talks with all participants and the US. I am ready to invite them to an informal meeting to discuss the way forward.

— Enrique Mora (@enriquemora_) February 18, 2021