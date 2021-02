La famosa “cascada de fuego” está ocurriendo de nuevo este año en Yosemite

La “cascada de fuego” de Yosemite es un fenómeno raro y espectacular en el que el sol poniente ilumina las cataratas Horsetail en el Parque Nacional Yosemite, haciendo que parezcan de lava fluyendo.

Y ya ese momento especial que la naturaleza crea en un corto período de tiempo en febrero y sólo si suceden las condiciones requeridas, al parecer ya está ocurriendo este año:

Hay algunas cosas que debe saber antes de intentar echar un vistazo a este fenómeno en el Parque Nacional de Yosemite que ocurre durante unos 10 minutos solamente.

La cascada de fuego solo aparece durante unos días a fines de febrero, y solo si se cumplen las condiciones específicas: debe haber suficiente nieve en febrero para alimentar la cascada, las temperaturas diurnas deben ser lo suficientemente cálidas para derretir la nieve compacta y el cielo debe estar despejado al atardecer, para dejar pasar los rayos del sol.

Este año, el sol se alineará con Horsetail Falls durante unos 10 minutos cada noche entre el 12 y el 24 de febrero, según reportó el Servicio de Parques Nacionales y YosemiteFirefall.com.

Si se cumplen las condiciones antes mencionadas, así es cuando se verá que la cascada se vuelve naranja.

Este año las entradas están limitadas. El Parque Nacional de Yosemite ha publicado una guía en inglés que debes consultar antes de ir de visita.

There is so much beauty in the world 🤩 Here’s the #yosemitefirefall 2021 🔥📸 pic.twitter.com/fLyD6LXLqy

— Marisa 🖤 (@Storygirl4) February 18, 2021