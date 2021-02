Tormentas invernales avanzan al noreste de EE.UU.; casi un millón de personas siguen sin electricidad

Casi un millón de personas en el país continúa este jueves por tercer día consecutivo sin suministro de electricidad debido a dos tormentas invernales que avanzan desde el sur al noreste y que han causado decenas de muertos.

Según medios de comunicación, hay entre 30 y 40 muertes relacionadas con las tormentas, incluidas personas que perecieron intoxicadas con monóxido de carbono por el uso en ambientes cerrados de estufas por combustión.

La plataforma PowerOutage.us, que hace un seguimiento de los cortes en el suministro de energía eléctrica, indicó que en la mañana de este jueves tan solo en Texas había al menos 515,137 usuarios afectados por los apagones.

Otros 193,456 estaban en condiciones similares en Misisipi, 121,339 en Luisiana, 106,165 en Oregón, 68,730 en Kentucky, 63,424 en Virginia Occidental, 34,914 en Virginia, 12,532 en Ohio y 10,758 en Carolina del Norte.

In 3 days Texas has reached straight up mad max….. Price for this rig is 3 gallons of gasoline pic.twitter.com/PhHEuOT1TY

— Jordan Fife (@JordanFife1) February 17, 2021