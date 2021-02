West Hollywood aprueba proyecto que cerrará una importante calle los fines de semana para uso peatonal

Un popular boulevard de la ciudad de West Hollywood, se convertirá en un área exclusiva para peatones tras la aprobación de un plan que contempla el cierre del tránsito vehicular durante los fines de semana inicialmente de forma temporal.

El lugar elegido es el popular Robertson Boulevard entre Santa Mónica Boulevard y El Tovar Place, un pequeña calle cerca de Melrose Avenue, un área que está repleta de restaurantes, tiendas y bares.

#BREAKING #WeHo: Robertson Blvd. between Santa Monica and Melrose (El Tovar) to be open to pedestrians only on weekends–no cars–from Saturday at 6pm until 2am Monday. @WeHoCity Council votes unanimously to adopt pilot project starting April 1st. pic.twitter.com/D87IbHhrgm

— Robert Kovacik (@RobertNBCLA) February 17, 2021