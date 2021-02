Jugador de Santos Laguna lloró en el vestidor por actos racistas en su contra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La noche del jueves se llevó a cabo el partido entre Atlético San Luis y Santos Laguna, encuentro con el que comenzó la Jornada 7 del torneo y ganaron los potosinos por 1-0.

En el partido ocurrieron actos de racismo contra el jugador del Santos Laguna, Félix Torres, quien fue expulsado en el tiempo de compensación después de pedirle a un balonero la pelota para hacer un saque de banda; sin embargo, al ser ignorado por el joven que buscaba ganar tiempo a favor de su equipo, el ecuatoriano le arrebató el balón y lo empujó, acción que fue el detonante de un conato de bronca que terminó con un acto de racismo.

El defensa de Santos, Matehus Doria, levantó la voz durante la rueda de prensa al finalizar el partido, denunciando actos de racismo en contra de su compañero.

“Estas cosas no se pueden permitir, que gente de afuera influencie, y no puede pasar en el fútbol de hoy, mundial; racismo, mi compañero de defensa Félix Torres está llorando en el vestidor y eso para mí, no lo admito, es mi hermano, es mi compañero. No puede pasar esto, en México, en Brasil o donde sea. Ya pasamos por ese tiempo” dijo Doria.

El brasileño pidió disculpas por la reclamación, pero recalcó que este tipo de actos no deben de suceder dentro del fútbol.

“Pido disculpas por venir a decir esas cosas, mucha gente dirá que está llorando porque perdió. No perdimos tres puntos y ya, pero racismo no se puede”.

Por su parte, Félix Torres habló de lo sucedido y expresó su dolor ante los acontecimientos.

“Fui expulsado por una palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado. Me da tristeza que esté pasando esto en el futbol. No tengo problemas con nadie; trato de llevarme bien con todos, del color que sea. Me siento afectado, me siento muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así”, declaró el defensa ecuatoriano.